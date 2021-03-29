На ОСК "Металлист" пришло рекордное количество болельщиков. Харьковчане побили рекорд сезона Украины по посещению футбольных игр

Харьковский "Металл" победил «Днепр» (Черкассы) с разгромным счетом 5:0 в матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги (группа Б).Как сообщили в пресс-службе желто-синих, на матч пришло рекордное количество болельщиков среди всех лиг Украины в текущем сезоне - 8648.В первом тайме голы забили Руслан Фомин, Сергей Люлька и Евгений Подлепенец, во втором - Егор Демченко и Фарес Балули (с пенальти).Матч прошел с соблюдением всех карантинных норм. Напомним, харьковская команда возглавляет турнирную таблицу группы "Б" Второй лиги, имея в своем активе 32 очка после 12-ти сыгранных матчей.