В Мерефе двое неизвестных среди ночи ворвались в дом к 72-летней местной жительнице, избили ее и ограбили.

Как сообщили в полиции, злоумышленники ударили пенсионерку, связали ее, а после похитили 300 гривен.С места происшествия нападавшие скрылись, но были задержаны правоохранителями.Злоумышленниками оказались безработные жители Сумской и Днепропетровской областей. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.