Незаконное перемещение табачных изделий обнаружили во время контроля автомобиля в пункте пропуска "Гоптовка".

Об этом сообщили в Слобожанский таможни.



Водитель Toyota Prado, гражданин Украины, во время устного декларирования заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров. Машина ехала из РФ в Украину.



Однако когда таможенники осмотрели автомобиль, то обнаружили в салоне ряд тайников под сиденьем водителя, под задними и передними сиденьями пассажиров, в подлокотнике, в крыше под крышкой люка автомобиля, в багажном отделении за газовым баллоном. Всего таможенники обнаружили и изъяли более 7000 сигарет (36 блоков).



Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Найденные табачные изделия в количестве 36 блоков в ассортименте изъяты, а на нарушителей составлен протокол.



