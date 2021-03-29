25 марта медики официально зарегистрировали случай малярии. Женщина 14 марта вернулась в Украину с Танзании, где находилась месяц. За это же время она успела посетить и Занзибар.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.



Известно, что во время пребывания за границей признаков малярии женщина не имела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Танзании она не проводила.



По результатам эпидрасследования установлено, что признаки заболевания появились у женщины 19 марта. Общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса.



За помощью женщина обратилась через четыре дня, однако ее обследовали только на наличие коронавируса. Обследование на малярию не проводились. На следующий день больную госпитализировали и обнаружили возбудители тропической малярии. Лечебные меры не помогли спасти ее жизнь.



За 2020 года и текущий период 2021 года в области зарегистрировано 8 завозных случаев малярии, в том числе 2 летальных.



Медики напоминают, что малярия - инфекционное заболевание, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

