В Министерстве подписали указ о мониторинге опорных больниц области, которые определены как ковидные.

В Министерстве здравоохранения Украины будут персонально мониторить наличие койко-мест и кислородных трасс в Харьковской и Одесских областях.К такому решению пришли в Минздраве после визита в Харьков одного из заместителей Министра охраны здоровья Украины Ирины Микичак, по информации которой в Харьковской области почти в 3 раза меньше кислородных коек для лечения больных с COVID-19, чем ранее было представлено в отчетах.