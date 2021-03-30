В Харькове, 30 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Дарвина, 19 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №2), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а до 20:00 30.03.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.03.21 г.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 30.03.21 г.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а, 5 до 20:00 30.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), ул. Сергея Борзенко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 30.03.21 г.