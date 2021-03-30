Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до разворотного круга "Ул. Новгородская", будет запрещено с 10:00 до 15:00 30 и 31 марта.

Об этом сообщили городские власти.



Причина остановки трамваев - работы на контактной сети по ул. Клочковской.



На этот период трамваи будут курсировать так:



часть: разворотный круг "Южный вокзал" - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - разворотный круг "Ул. Новгородская";

часть: разворотный круг "Пр. Победы" - пр. Победы - ул. Клочковская - разворотный круг "Малая Даниловка".