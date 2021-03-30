В Харьковской области на реке Оскол, спасатели помогли рыбаку, который пробил свое плавсредство.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 29 марта в 13:23.



Звонил 22-летний мужчина, который рассказал, что пробил свою резиновую лодку и находится на островке посреди реки по пояс в воде и не в состоянии самостоятельно добраться до берега.



Ширина реки в том месте была около 40 м, но чтобы выйти на сушу, надо было преодолеть еще около 200-300 м поймы, которая заросла камышом, или грести еще 1 км до ближайшего пляжа.



На двух надувных резиновых лодках сотрудники ДСНС добрались до парня. К тому времени он уже больше часа находился в холодной воде и успел получить переохлаждение. После завершения спасательной операции мужчина поехал домой.