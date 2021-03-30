В Международном аэропорту "Харьков" изъяли партию контрабандной одежды у двух граждан Узбекистана и гражданина Украины, прибывших рейсом Стамбул - Харьков.

Об этом сообщили в Слобожанской таможне.



Для прохождения контроля нарушители выбрали "зеленый коридор". Однако таможенники с помощью технического средства "Rapiscan" обнаружили в их багаже товары в объемах, которые могут подлежать декларированию.



В вещах граждан нашли и изъяли сотни детских вещей, женских туник и платьев, футболок подростковых и мужских, спортивных костюмов мужских и женских разных размеров в ассортименте. По результатам проведенной экспертизы установлено, что объем товара превышает необлагаемую норму перемещения через таможенную границу, общая стоимость составила 47654 грн, 39636 грн и 36582 грн в первом, втором и третьем случае соответственно.



Задержанные нарушили ст. 471 Таможенного кодекса Украины. В их отношении составлены протоколы, незадекларированный товар изъяли.