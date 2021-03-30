В течение 29 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 380 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 6169 граждан, в том числе 380 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 30 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Днепропетровской области - 15219 человек.



В целом по Украине вакцинированы уже 212 898 человек.