27 марта в полицию сообщили о том, что п. Панютино на железнодорожном вокзале в яме заброшенного туалета плачет ребенок. Работники службы спасения вытащили новорожденного младенца, который был завернут в целлофановый пакет. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы.
Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Женщине сообщено о подозрении по факту покушения - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).
Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Женщине сообщено о подозрении по факту покушения - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).
Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.