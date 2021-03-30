27 марта в полицию сообщили о том, что п. Панютино на железнодорожном вокзале в яме заброшенного туалета плачет ребенок. Работники службы спасения вытащили новорожденного младенца, который был завернут в целлофановый пакет. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Женщине сообщено о подозрении по факту покушения - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).



Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.



Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.



Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.