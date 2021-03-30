Стало известно, сколько заработали чиновники Роганской объединенной территориальной громады.

Согласно информации, предоставленной в ответ на запрос издания Вечерний Харьков, в феврале текущего года главе Роганской объединенной территориальной громады Мария Черненко было начислено 54000 грн. зарплаты, которая после вычета налогов составила 43470 гривен.Кроме того, первый заместитель главы Руслан Шелудько получил 27973 грн., заместитель по гуманитарным вопросам и социально-экономической политике Николай Котелевец - 30549 грн., заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ляшко - 26323 грн., заместитель по вопросам экономического развития и инвестиций Николай Сапелкин - 26323 грн.Также 21517 грн. получила староста Татьяна Жукова, 46689 - секретарь сельсовета Татьяна Корсуненко и 41370 - секретарь исполкома Валентина Чупова.Общий фонд зарплаты чиновников составил более 890 тысяч гривен.Напомним, что ранее в Роганской ОТГ сообщали о критическом состоянии дорог в поселке. По словам жителей громады, в руководстве никто не занимается реальным решением проблем.