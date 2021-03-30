Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского городского совета к Обществу с ограниченной ответственностью "Лауффер Фудз" о взыскании более 863 тыс. грн безосновательно сохранённых средств в размере арендной платы.

Предприятие пользовалось земельным участком в период с 1 января по 31 октября 2020 года, площадью 0,9729 га, который расположен по улице Салтовское шоссе без правоустанавливающих документов.Ответчик является собственником недвижимого имущества - нежилых зданий лит. "В-1" общей площадью 2532,8 кв.м. по улице Салтовское шоссе в Харькове. Согласно выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке, площадь земельного участка, на котором находится принадлежащее ООО "Лауффер Фудз" недвижимое имущество - составляет 0,9729 га, дата государственной регистрации земельного участка - 11 октября 2019. Материалы дела, вместе с тем, не содержат доказательств надлежащего оформления ООО "Лауффер Фудз" права пользования указанным земельным участком в определенный истцом период.Учитывая вышеуказанное и, принимая во внимание наличие у ответчика обязательств перед местным бюджетом в виде недополученной арендной платы за землю на общую сумму более 863 тыс. грн, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований Харьковского городского совета и взыскании с ООО "Лауффер Фудз" безосновательно сохранённых средств в размере арендной платы за земельный участок.