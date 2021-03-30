Моей дочери нет еще и сорока, а она уже страдает от повышенного давления. Полагаю, что во многом этому способствует излишний вес. Аккуратно подталкиваю ее к похудению, а она не видит никаких проблем — ни с весом, ни с давлением. Чем ее напугать, чтобы поверила? Николай Петрович

Пугать, конечно, мы никого не будем, но информацией поделимся. В журнале American Heart Association journal Hypertension опубликовано исследование, которое доказывает, что высокое кровяное давление в любом возрасте может ускорить развитие деменции.Ученые проанализировали информацию об артериальном давлении и когнитивных функциях более семи тысяч взрослых бразильцев. Средний возраст участников – 59 лет. За ними наблюдали в течение четырех лет. В рамках исследования они проходили тесты на память, исполнительную функцию и скорость речи.Исследователи обнаружили, что гипертония, которую человек не лечит, вызывает резкое снижение когнитивных возможностей среди взрослых среднего и старшего возраста.Они также обнаружили, что когнитивный спад не зависит от того, сколько времени человек страдает гипертонией. Они предполагают, что даже небольшая продолжительность высокого кровяного давления может негативно повлиять на память и речь человека.– Мы сначала предполагали, что негативные последствия гипертонии на когнитивные функции будут более критическими, когда гипертония начнется в молодом возрасте. Однако наши результаты показывают подобное снижение когнитивной работоспособности, независимо от того, началась гипертония в среднем возрасте или в старшем, – отметила автор исследования Сандхи Мария Баррето.Ученые утверждают, что эффективное лечение высокого кровяного давления в любом возрасте может уменьшить или предотвратить ускорение развития когнитивных заболеваний, например, деменции.Так, исследование показало, что взрослые с неконтролируемой гипертонией зачастую быстрее испытывают снижение памяти и когнитивных функций, чем взрослые с гипертонией, которая хорошо контролировалась.К слову, как показывают исследования, вино, сыр и баранина улучшают когнитивные способности, а соль – вредит.