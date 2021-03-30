Моей дочери нет еще и сорока, а она уже страдает от повышенного давления. Полагаю, что во многом этому способствует излишний вес. Аккуратно подталкиваю ее к похудению, а она не видит никаких проблем — ни с весом, ни с давлением. Чем ее напугать, чтобы поверила? Николай ПетровичПугать, конечно, мы никого не будем, но информацией поделимся. В журнале American Heart Association journal Hypertension опубликовано исследование, которое доказывает, что высокое кровяное давление в любом возрасте может ускорить развитие деменции.
Ученые проанализировали информацию об артериальном давлении и когнитивных функциях более семи тысяч взрослых бразильцев. Средний возраст участников – 59 лет. За ними наблюдали в течение четырех лет. В рамках исследования они проходили тесты на память, исполнительную функцию и скорость речи.
Исследователи обнаружили, что гипертония, которую человек не лечит, вызывает резкое снижение когнитивных возможностей среди взрослых среднего и старшего возраста.
Они также обнаружили, что когнитивный спад не зависит от того, сколько времени человек страдает гипертонией. Они предполагают, что даже небольшая продолжительность высокого кровяного давления может негативно повлиять на память и речь человека.
– Мы сначала предполагали, что негативные последствия гипертонии на когнитивные функции будут более критическими, когда гипертония начнется в молодом возрасте. Однако наши результаты показывают подобное снижение когнитивной работоспособности, независимо от того, началась гипертония в среднем возрасте или в старшем, – отметила автор исследования Сандхи Мария Баррето.
Ученые утверждают, что эффективное лечение высокого кровяного давления в любом возрасте может уменьшить или предотвратить ускорение развития когнитивных заболеваний, например, деменции.
Так, исследование показало, что взрослые с неконтролируемой гипертонией зачастую быстрее испытывают снижение памяти и когнитивных функций, чем взрослые с гипертонией, которая хорошо контролировалась.
К слову, как показывают исследования, вино, сыр и баранина улучшают когнитивные способности, а соль – вредит.