«Творіть, любіть, горiть яскравим свiтлом – мистецтво з вами житиме вiка» – народный депутат Украины Юлия Светличная поздравила людей искусства с Международным днем театра. Блок Светличной «Разом!» продолжает бороться за права работников культурной сферы.

Театр объединяет. Нью-Йорк и Вена, Сидней и Милан, Токио и Харьков – искусство везде захватывает, и каждый находит в нем что-то свое. В Блоке «Разом!» лидером которого является народный депутат Украины Юлия Светличная, отмечают: День театра– это не просто профессиональный праздник. Он гораздо шире.– Он о людях, разделяющих с нами свои эмоции и жизнь. О том, каким путем идем и почему мы вместе. Вместе с лидером нашей политической силы «Блок Светличной «Разом!» поздравляем всех с Международным днем театра! Уверены, именно от того, какое искусство нас окружает и какие примеры нас воспитывают, зависит наше завтра, – отмечают в политической партии.27 марта, в Международный день театра, служители Мельпомены отметили свой профессиональный праздник очередным митингом на площади Свободы. Харьковское театральное сообщество выдвинуло требования к Харьковской областной администрации и областному совету – своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, не сокращать финансирование сферы культуры в 2021 году, обеспечить в полном объеме выплату надбавок за «академичность» в размере 100%, финансировать оплату коммунальных услуг и постановку спектаклей, гарантировать сохранение рабочих мест. Также артисты требуют от председателя ХОГА Айны Тимчук опровергнуть ложную информацию о том, что средняя зарплата сотрудников театров составляет 16,5 тысячи гривен. По словам участников митинга, сейчас работникам еще не заплатили за февраль и первую половину марта.Депутат фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете Наталья Плотник выступила на концерте с приветствием и напомнила, что борьба за права работников культуры области продолжается.Блок Светличной «Разом!» – единственная политическая сила, которая встала на защиту прав работников культуры, когда на сессии облсовета были приняты изменения в бюджет, в четыре раза урезающие финансирование сферы культуры, а глава области заявила, что сотрудники театров и так не бедствуют, получая аж 16,5 тысячи. На самом деле артисты таких денег в глаза не видели. Депутаты Блока Светличной не поддержали убийственный для культуры бюджет и предприняли реальные шаги для решения проблемы.В частности, фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на внесении изменений в областной бюджет, которые должны гарантировать полное и своевременное финансирование коммунальных учреждений искусства в 2021 году с учетом надбавки работникам в размере 100% от должностного оклада за «академичность», сложность и напряженность. Фракция Блока Светличной в Харьковском городском совете инициирует возможность предоставления целевой субвенции театрам и поддержки людей, которые там работают, а также предлагает передать часть театров на финансирование Харькову.Депутаты облсовета от Блока Светличной настаивают на проведении внеочередной сессии Харьковского областного совета – соответствующее обращение направлено областной власти неделю назад, 22 марта. Однако в администрации по состоянию на 29 марта все еще не отреагировали.– Прямая обязанность руководителей ХОГА и областного совета – созвать сессию в сложившейся критической ситуации. Промедление – это признак безответственного отношения к людям!– заявили в политической силе. – Депутаты Блока Светличной «Разом!» требовали и требуют беспрекословного соблюдения норм закона и настаивают на неотложности решения глубокого кризиса с финансированием учреждений искусства и здравоохранения. Областная власть должна, наконец, взять на себя ответственность и выполнять закон.Поддержали мероприятия в поддержку харьковских театров и многочисленные музыканты. В концерте, который длился два часа, приняли участие группы Bud'more, «Dостоевсkий FM», «Папа Карло», музыканты Олег Каданов, Борис Севастьянов, «Городская Барбара».Сотрудники театров предупреждают: если их не услышат в течение следующей недели и власть не будет с ними контактировать – устроят перформанс на следующей сессии облсовета.Это уже не первый митинг представителей харьковских театров. Подобная акция состоялась 22 марта. Люди искусства были возмущены заявлением председателя ХОГА Айны Тимчук о высоких доходах в театрах. Люди требовали своевременной выплаты зарплат в полном объеме, а также положенных по закону надбавок за выслугу лет и так называемых академических.К участникам митинга вышел новоиспеченный заместитель председателя облгосадминистрации Антон Деньгуб, который занимает должность менее двух месяцев. Он не сумел внятно ответить ни на одно из требований протестующих. Сама же глава области обращение людей традиционно проигнорировала. Тем временем заявление Айны Тимчук о «16,5» стало мемом и ей уже «ответили» недобрыми карикатурами, флешмобами и сатирическими песнями.Актеры и работники харьковских театров обратились к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой обеспечить финансирование театров и гарантировать сохранение рабочих мест.