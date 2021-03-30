На прошлой неделе, с 22 по 28 марта, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харьковской области выросла на 17,1%.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего на прошлой неделе с учетом случаев COVID-19 в Харьковской области ОРВИ и гриппом заболели 13 005 человек, из них 3 357 (25%) - дети в возрасте до 17 лет. Удельный вес коронавирусной болезни в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 42,6%.Общий показатель составляет 492,09 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога на 15,1%. Уровень заболеваемости характеризуется как средний. Госпитализированы за неделю 1 275 человек, в том числе 150 детей (11,8%).Превышен уровень собственного эпидемического порога зафиксировано почти во всех районах Харьковской области, кроме Близнюковского, Богодуховского, Великобурлукского, Двуречанского, Изюмского, Кегичевского, Коломакского, Сахновщинского, Харьковского и Чугуевского, а также Харькова. Самый высокий показатель заболеваемости по области зарегистрирован в Шевченковском районе - 945,16 на 100 тыс. населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в Великобурлукском районе - 135,42 на 100 тыс. населения.С начала эпидемического сезона ОРВИ переболело 5,8% населения области - это 153 717 человек. Из них 56 282 (36,6%) человек - дети до 17 лет.По состоянию на 28 марта привито от гриппа 10 939 человек, из них почти половина - 49,7% - из группы риска.