Автоматизация скоро изменит рынок труда. Под угрозой, прежде всего, специалисты, выполняющие рутинную работу: кассиры, водители, курьеры, бухгалтеры, секретари и операторы call-центров.

Однако, по мнению аналитиков GorodRabot.com.ua, в 2021 году многие из этих специалистов удержат свои позиции в топе востребованных профессий в Украине. Так, большим спросом по-прежнему будут пользоваться водители, продавцы и продавцы-кассиры, курьеры и бухгалтеры.Сфера IT переживает настоящий бум ‒ во всём мире уже ощущается дефицит опытных IT-специалистов, и Украина не исключение. Профессии, связанные с информационными технологиями, будут пользоваться устойчиво растущим спросом в ближайшие годы.Медики в 2021 году не останутся без работы. Активно развивается телемедицина ‒ чаще всего пациенты консультируются онлайн с терапевтами, педиатрами, аллергологами, гастроэнтерологами и гинекологами.Няни, гувернантки, домработницы и личные водители также будут востребованы в Украине. В цене и квалифицированные рабочие.Работники нужны в сфере гостиничного бизнеса и общепита: ситуация в мире остаётся сложной, и многие планируют отдых внутри страны.