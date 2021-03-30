87,2% коек занято в городских медучреждениях, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Об этом 30 марта на рабочем совещании в Харьковском городском совете сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, 732 пациента проходят лечение в стационаре, 438 из них находятся на кислородной поддержке.Кроме того, Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, которые обращаются с признаками простудного заболевания. Всего было протестировано 51 тыс. человек, 8 тыс. 370 результатов оказались позитивными, и все больные были направлены на ПЦР-тестирование.Вице-мэр отметила, что Харьков останется в «оранжевой» зоне, если данные по уровню заболеваемости этой недели не превысят показатели прошедшей на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.