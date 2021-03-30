По результатам выборочного опроса домохозяйств, проведенного в октябре 2020 года, уровень обеспеченности Харьковской области базовым набором товаров длительного пользования – телевизором, холодильником и стиральной машиной – составил 89,1%. Таковы данные облстата.

Из общего количества домохозяйств Харьковской области (1102,4 тыс.), доля тех, которые имели в своем пользовании холодильники, составила 98,7%, цветные телевизоры — 94,7%, стиральные машины — 91,3%, сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.Электропылесосы использовали 85,4% домохозяйств, микроволновые печи, мультиварки — 54,7%, кухонные комбайны — 17,9%, кондиционеры — 9,6%, посудомоечные машины — 1,2%. Вместе с тем, доля домохозяйств, обеспеченных персональными компьютерами составила 37,7%, ноутбуки или нетбуки имели 33,1%, планшеты — 28,4%.Что касается обеспеченности транспортными средствами, то автомобиль или микроавтобус были в наличии в 22,2% домохозяйств, мотороллер, мопед или скутер — в 2,3%, велосипед – в 39,3%.