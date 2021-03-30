Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман не может назвать сроки первого пересмотра программы stand by для Украины и выделение новых траншей.

О ситуации с переговорами по сотрудничеству он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.- На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов, – сказал он.Люнгман отметил важность сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.Также он заявил, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.- Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики, – заявил Люнгман.