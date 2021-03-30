В Харьковской областной детской инфекционной больнице сегодня, 30 марта, умер 9-месячный ребенок.Эту информацию "Объективу" подтвердил директор детской инфекционки Дмитрий Кухар.
По его словам, ребенка привезли в больницу вчера, 29 марта, в очень тяжелом состоянии. Результаты теста на коронавирус будут известны только сегодня.
- Особых симптомов COVID-19 не было, но все дети, которые поступают с подозрением на легочную патологию и плохо дышат, рассматриваются как подозрение на коронавирус. Лечатся, обследуются. Если COVID-19 снимается, – или оставляем, или переводим в профильную больницу. Если подтверждается – долечивается у нас, – рассказал врач.
По его словам, у младенца была тяжелая врожденная патология - амиотрофия (нарушение развития мышц).
- А в дыхании участвуют и межреберные, и брюшные, и разные другие мышцы. Если они недоразвиты – значит, ребенок не может дышать. Он даже дома дышал с помощью вспомогательной вентиляции. Поэтому он поступал к нам очень плохой, – добавил врач.