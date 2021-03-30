Кабинет министров Украины издал постановление, которое обязывает всех, кто прибывает в Украину из-за границы, иметь негативный ПЦР-тест на коронавирус. Для украинцев возможен вариант 14-дневной самоизоляции.

Гражданам Украины, которые прибывают из-за границы, следует иметь отрицательный результат теста, сделанного не раньше чем за 48 часов до пересечения границы, сообщается на сайте харьковского аэропорта. Украинцам, которые не сдали тест, нужно пройти принудительную 14-дневную самоизоляцию по приложению «Дій вдома». Чтобы завершить ее досрочно, можно сделать ПЦР-тест в аккредитованных учреждениях — после получения отрицательного результата ограничения будут сняты. Детям до 12 лет и другим гражданам, перечисленным в постановлении, проходить самоизоляцию не нужно.Раньше тестирование и самоизоляция были обязательны только для пассажиров, которые возвращались из стран красной зоны. Новое постановление это разделение отменило, и требования стали распространяться на все страны.Иностранцам и лицам без гражданства по прибытию в Украину необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы. Если пассажир не выполнит это требование, ему будет отказано во въезде в страну. Также, согласно предыдущим требованиям, у иностранцев должен быть страховой полис, который покрывает расходы на лечение от Covid-19.