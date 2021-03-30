Харьков лидирует по количеству подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в сутки. Несмотря на то, что уровень госпитализации зашкаливает, город по-прежнему остается в оранжевой зоне, хотя де-факто уже давно «покраснел».– Больше недели нет ни одной свободной точки доступа к поточному кислороду. Реанимации забиты. Обычные койки никому не нужны. Пациентов направляют в область за 50–100 км от Харькова. И то если повезет. Вчера моих знакомых везли в Купянск, сегодня в Лозовую. ХОГА подает цифры заполненности коек на уровне приблизительно 40%. Полный абсурд. Уровень госпитализации не растет, поскольку людей оставляют дома до критического состояния. Де-факто мы в красной зоне уже давно. Но никого это не смущает, – отмечает волонтер Наталья Попова.
А ведь это еще далеко не пик заболеваемости. Пик медики прогнозируют на середину апреля.
– Сегодня, к сожалению, заболеваемость в Украине растет высокими темпами, и в Харьковской области, в частности, – зарегистрировано более тысячи случаев, – сказала замминистра охраны здоровья Ирина Микичак во время визита в Харьков 26 марта. – Исходя из аналитики, прогнозов эпидемиологов, МОЗ имеет основания утверждать, что еще не наступил тот критический момент. Да, сегодня очень высокий уровень заболеваемости, но еще возможен рост. Мы должны готовиться к худшему сценарию. Мы должны думать о пессимистических вещах, но быть готовы оптимистически.
Однако судя по ситуации, которая разворачивается на Харьковщине, у областной власти «быть готовой оптимистически» не получилось – за год не было сделано ничего для подготовки больниц, ремонта отделений реанимации, расширения койко-мест и оснащения их кислородом. Заместитель главы ХОГА Игорь Черняк признал: «В предыдущий период все расслабились».
Замминистра МОЗ Ирина Микичак отмечает: существующих мощностей в харьковских больницах недостаточно.
– В министерстве проходит очередная рабочая встреча с руководством «Укрзалізниці» на тему более активного привлечения железнодорожных больниц, в том числе областных. Потому что сейчас именно в Харькове мест с кислородными магистралями не хватает. В то же время остается еще около 200 коек в больницах Харьковской области, – отметила Ирина Микичак.
То, что пациентов с коронавирусом везут в медучреждения за 50 или 100 километров от Харькова, замминистра считает нормой, поскольку пациент должен ехать туда, где есть место.
– Из Ивано-Франковска пациенты ехали во Львов. Некоторые сами просили отвезти в ту или иную больницу, – приводит пример чиновник. – Медицина у нас – экстерриториальная. Средства направляются по контракту на предоставление помощи, а не по прописке. Это очень важно.
Тем временем некоторые громады Харьковщины переходят на красный уровень. С 29 марта – Лозовская громада. Такое решение согласовали на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. За последнюю неделю там зафиксировали 131 новый случай заболевания, что на 89,8% больше, чем за прошедшую неделю. Ограничения будут действовать 14 дней, после этого комиссия рассмотрит текущее количество положительных тестов. Лозовская администрация запретила движение маршруток между селами с 27 марта.
Ввести ограничения красной зоны рекомендовали также Шевченковской ОТГ и Волчанской ОТГ, которые превысили два показателя и сейчас отвечают красной зоне эпидопасности. За последнюю неделю там зарегистрировано более 70 новых случаев коронавируса, также увеличилась динамика уровня госпитализации.
В Шевченковской ОТГ, согласно рекомендациям, запрещено проводить массовые мероприятия, продавать товары промышленной группы. Проезд в автобусах разрешен только по междугородним маршрутам, по внутренним — запрещен. Междугородные маршруты работают с условием высадки на территории ОТГ, но без продажи билетов на выезд. С 29 марта, школы работают дистанционно. Исключений нет даже для начальных классов. Детсады работают в обычном режиме.
Волчанская ОТГ остается в оранжевой зоне, но карантинные ограничения на ее территории усилились. Школы на этой неделе ушли на каникулы, детские сады продолжат работать. С 27 марта работает только продовольственный рынок.