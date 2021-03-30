Харьков лидирует по количеству подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в сутки. Несмотря на то, что уровень госпитализации зашкаливает, город по-прежнему остается в оранжевой зоне, хотя де-факто уже давно «покраснел».

– Больше недели нет ни одной свободной точки доступа к поточному кислороду. Реанимации забиты. Обычные койки никому не нужны. Пациентов направляют в область за 50–100 км от Харькова. И то если повезет. Вчера моих знакомых везли в Купянск, сегодня в Лозовую. ХОГА подает цифры заполненности коек на уровне приблизительно 40%. Полный абсурд. Уровень госпитализации не растет, поскольку людей оставляют дома до критического состояния. Де-факто мы в красной зоне уже давно. Но никого это не смущает, – отмечает волонтер Наталья Попова.А ведь это еще далеко не пик заболеваемости. Пик медики прогнозируют на середину апреля.– Сегодня, к сожалению, заболеваемость в Украине растет высокими темпами, и в Харьковской области, в частности, – зарегистрировано более тысячи случаев, – сказала замминистра охраны здоровья Ирина Микичак во время визита в Харьков 26 марта. – Исходя из аналитики, прогнозов эпидемиологов, МОЗ имеет основания утверждать, что еще не наступил тот критический момент. Да, сегодня очень высокий уровень заболеваемости, но еще возможен рост. Мы должны готовиться к худшему сценарию. Мы должны думать о пессимистических вещах, но быть готовы оптимистически.Однако судя по ситуации, которая разворачивается на Харьковщине, у областной власти «быть готовой оптимистически» не получилось – за год не было сделано ничего для подготовки больниц, ремонта отделений реанимации, расширения койко-мест и оснащения их кислородом. Заместитель главы ХОГА Игорь Черняк признал: «В предыдущий период все расслабились».Замминистра МОЗ Ирина Микичак отмечает: существующих мощностей в харьковских больницах недостаточно.– В министерстве проходит очередная рабочая встреча с руководством «Укрзалізниці» на тему более активного привлечения железнодорожных больниц, в том числе областных. Потому что сейчас именно в Харькове мест с кислородными магистралями не хватает. В то же время остается еще около 200 коек в больницах Харьковской области, – отметила Ирина Микичак.То, что пациентов с коронавирусом везут в медучреждения за 50 или 100 километров от Харькова, замминистра считает нормой, поскольку пациент должен ехать туда, где есть место.– Из Ивано-Франковска пациенты ехали во Львов. Некоторые сами просили отвезти в ту или иную больницу, – приводит пример чиновник. – Медицина у нас – экстерриториальная. Средства направляются по контракту на предоставление помощи, а не по прописке. Это очень важно.Тем временем некоторые громады Харьковщины переходят на красный уровень. С 29 марта – Лозовская громада. Такое решение согласовали на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. За последнюю неделю там зафиксировали 131 новый случай заболевания, что на 89,8% больше, чем за прошедшую неделю. Ограничения будут действовать 14 дней, после этого комиссия рассмотрит текущее количество положительных тестов. Лозовская администрация запретила движение маршруток между селами с 27 марта.Ввести ограничения красной зоны рекомендовали также Шевченковской ОТГ и Волчанской ОТГ, которые превысили два показателя и сейчас отвечают красной зоне эпидопасности. За последнюю неделю там зарегистрировано более 70 новых случаев коронавируса, также увеличилась динамика уровня госпитализации.В Шевченковской ОТГ, согласно рекомендациям, запрещено проводить массовые мероприятия, продавать товары промышленной группы. Проезд в автобусах разрешен только по междугородним маршрутам, по внутренним — запрещен. Междугородные маршруты работают с условием высадки на территории ОТГ, но без продажи билетов на выезд. С 29 марта, школы работают дистанционно. Исключений нет даже для начальных классов. Детсады работают в обычном режиме.Волчанская ОТГ остается в оранжевой зоне, но карантинные ограничения на ее территории усилились. Школы на этой неделе ушли на каникулы, детские сады продолжат работать. С 27 марта работает только продовольственный рынок.