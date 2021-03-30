В Северодонецком политехническом колледже имени Владимира Даля Луганской области создали уникальный автомобиль.

Об этом говорится в сюжете ТРК Донбасс Онлайн.Заместитель директора учреждения Александр Шилов говорит, что машина может сравниться с любой моделью Tesla и даже превзойти ее.Транспортное средство, созданное учениками, внешне значительно отличается от электромобилей мирового бренда. Но оно также может работать на аккумуляторах и солнечных батареях, расположенных на крыше автомобиля.Северодонецкий электрокар представляет собой минивэн. Пока он изготовлен из фанеры и пластика, но уже может передвигаться на расстояние до 150 километров на одном заряде.На данный момент украинский электрокар дорабатывают. Полностью собрать его планируют в течение месяца.Планируется оставить детище учеников в колледже для вдохновения будущих поколений, но в случае его производства, автомобиль был бы на порядок дешевле других электрокаров.