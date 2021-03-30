В Харькове 538 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 30 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 69 813 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 102 898 случаев заболевания COVID-19, 16 795 человек находятся под медицинским наблюдением, 84 163 пациента выздоровели, 1 940 - умерли.По состоянию на 30 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 380 человек, всего с начала вакцинации - 6 169.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 10 533 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 662 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 32 418 человек умерли, 1 307 076 - выздоровели.