В связи с проведением аварийных работ на газопроводе высокого давления в Чугуевском районе потребителям временно приостановят доставку газа.

Как сообщили в АО "Харьковгаз", без газа останутся поселок Донец и село Благодатное.

Работы будет проводить Змиевское отделение АО "Харьковгаз".

К ремонтным работам на газопроводе специалисты приступят 31 марта в 8:00. Завершить работы должны до 17:00.

"Восстановление газоснабжения будет проводиться в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения", - отметили в АО "Харьковгаз".

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