В связи с проведением аварийных работ на газопроводе высокого давления в Чугуевском районе потребителям временно приостановят доставку газа.

Как сообщили в АО "Харьковгаз", без газа останутся поселок Донец и село Благодатное.Работы будет проводить Змиевское отделение АО "Харьковгаз".К ремонтным работам на газопроводе специалисты приступят 31 марта в 8:00. Завершить работы должны до 17:00."Восстановление газоснабжения будет проводиться в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения", - отметили в АО "Харьковгаз".