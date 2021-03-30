Доля пенсионеров, получающих наименьшую пенсию, сократилась. Тем не менее, почти каждый пятый пенсионер все еще вынужден жить на сумму до двух тысяч гривен в месяц.

По состоянию на 1 января 2021 года доля пенсионеров, получающих пенсию до двух тысяч гривен сократилась до 17%, в 2020 году таких было 35%, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).Разбивка по остальным пенсионным платежам по сравнению с предыдущим годом осталась неизменной. По-прежнему 41,2 % пенсионеров получают пенсии от двух до тех тысяч гривен, 19% – от трех до четырех тысяч, 8,1% – от пяти до десяти, 3% – от десяти тысяч гривен и выше.Согласно данным ПФУ, в 2020 году размер минимальной пенсионной выплаты составлял 1 638 гривен, в 2021 году минимальная пенсия увеличилась на 130 гривен и составила 1 769 гривен.При этом средний размер пенсии в 2020 году составлял 3 082 гривен, в 2021 году увеличился на 424 гривен – до 3 507 гривен.