Мой муж с остервенением моет руки, едва прикоснувшись к пакету, принесенному из магазина. О том, чтобы заказать пиццу на дом, речь вообще не идет – боится заразиться. Насколько его опасения обоснованны? Люда В.

Американские ученые из Управления по надзору за пищевыми продуктами (FDA) совместно с коллегами из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще раз подтвердили, что продукты со следами коронавируса вряд ли могут служить источником заражения Covid-19. Об этом говорится в заявлении на сайте FDA.В заявлении подчеркивается, что на сегодняшний день нет достоверных доказательств, что пищевые продукты или упаковка от них связаны или могут быть вероятным источником вируса SARS-CoV-2".– Важно отметить, что Covid-19 – это респираторное заболевание, которое передается от человека к человеку, в отличие от желудочно-кишечных инфекций типа норовируса (это кишечная инфекция, которая вызывается одним из видов энтеровирусов. – Прим. ред.) или гепатита А, которыми можно заразиться через еду, – отметили ученые.