В Первомайском ухудшается ситуация с заболеванием коронавирусом, в связи с чем горожан просят ограничить социальные контакты, а при первых симптомах простуды - обращаться к врачу.

Такую рекомендацию озвучил в видеообращении к жителям глава Первомайской городской территориальной громады Николай Бакшеев.По его словам, только за минувшие выходные в Первомайском умерло пять больных коронавирусом. Сегодня на кислородной поддержке в городе находится еще 45 человек. Больницы же заполнены пациентами с коронавирусом.- Реанимационное отделение сейчас перегружено: на шесть плановых коек приходится до десяти человек, - отметил Николай Бакшеев.Чиновник также добавил, что в больнице за сутки используется 60 баллонов с кислородом для поддержки дыхания, и это очень много.Николай Бакшеев обратился к жителям громады с просьбой соблюдать карантинные ограничения, ограничить социальные контакты и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.Глава Первомайской городской территориальной громады отметил, что многие из тех, кто уже году переболел коронавирусом в тяжелой форме, сейчас возвращаются в больницу с другими сердечно-сосудистыми осложнениями.