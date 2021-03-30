Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Полиция ищет свидетелей ДТП на улице Новгородской, произошедшее 23 марта в 11:10, между «MAN TGA» и «Renault Logan». После чего автомобиль «Renault Logan» въехал в припаркованный «Volkswagen Crafter».Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.