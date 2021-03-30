В Харьковской области изменили расписание пригородных электропоездов.

Как сообщается со ссылкой на ЮЖД, внесены коррективы в расписание пригородных поездов по маршруту Люботин-Харьков-Левада.

Часть электричек отменена, часть будет следовать по измененному маршруту. В частности, с 30 марта на две недели отменены пригородные поезда:

•    №6914 Люботин – Харьков-Балашовский,
•    №6309 Харьков-Пассажирский – Люботин,
•    №6915 Харьков-Балашовский – Огульцы.

При этом электропоезд №6919 Харьков-Пассажирский – Огульцы, который отправляется из Харькова в 17:30, с 30 марта будет курсировать по измененному маршруту через станцию Шпаковка.

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