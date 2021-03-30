В Харьковской области изменили расписание пригородных электропоездов.

Как сообщается со ссылкой на ЮЖД, внесены коррективы в расписание пригородных поездов по маршруту Люботин-Харьков-Левада.Часть электричек отменена, часть будет следовать по измененному маршруту. В частности, с 30 марта на две недели отменены пригородные поезда:• №6914 Люботин – Харьков-Балашовский,• №6309 Харьков-Пассажирский – Люботин,• №6915 Харьков-Балашовский – Огульцы.При этом электропоезд №6919 Харьков-Пассажирский – Огульцы, который отправляется из Харькова в 17:30, с 30 марта будет курсировать по измененному маршруту через станцию Шпаковка.