Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы из стартового пистолета.

Об этом сообщили в полиции.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Напоминаем, вечером 29 марта на проспекте Тракторостроителей 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу с балкона. Нарушитель объяснил, что сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Таким образом он решил развлечься.



Пострадавших нет.