Предприниматель не обеспечил работника средствами защиты, из-за чего последний сорвался с крыши и погиб.

Об этом сообщается в приговоре Валковского районного суда Харьковской области.



Обвиняемый - предприниматель, который среди других выполняет и строительные работы. 7 ноября 2018 года мужчина заключил договор с отделом образования, молодежи и спорта Кегичевской районной государственной администрации Харьковской области на реконструкцию кровли двухэтажного здания местного лицея. Для выполнения работ обвиняемый привлек наемного работника. Днем 23 декабря 2018 года последний устанавливал металлические листы на крыше без использования предохранительного пояса, который ему не предоставил работодатель, не удержал равновесие, упал со второго этажа и от полученных травм скончался на месте. Эксперты установили, что в момент падения рабочий находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.



По данным суда, причинами несчастного случая стали отсутствие инструктажа, неиспользование средств индивидуальной защиты из-за необеспеченности ими, невыполнение требований охраны труда пострадавшим.



Также, вечером 16 декабря 2019 года обвиняемый за рулем автомобиля Audi на 441 км автодороги Киев — Харьков — Довжанский нарушил правила движения, потерял контроль над авто, выехал на обочину, где врезался в припаркованный автомобиль Skoda и сбил женщину, которая вышла из легковушки. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.



Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью по организации выполнения работ с повышенной опасностью сроком на один год. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

















