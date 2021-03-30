События На Коммунальной фура насмерть сбила мужчину Вечерний Харьков 20:35 348 По словам очевидцев, полицейские на месте, скорой ещё нет. Об этом сообщили в харьковском телеграм-канале «ВЕХА». Читайте также В Харьковской области суд признал предпринимателя, из-за которого на стройке погиб рабочий - виновным Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - Светличная (видео) В Харькове полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы на проспекте Тракторостроителей БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области суд признал предпринимателя, из-за которого на стройке погиб рабочий - виновным События 22:00 Лента новостей В Харьковской области суд признал предпринимателя, из-за которого на стройке погиб рабочий - виновным 22:00 Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - Светличная (видео) 21:39 В Харькове полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы на проспекте Тракторостроителей 21:19 На Коммунальной фура насмерть сбила мужчину 20:35 В Слободском районе полностью сгорел автомобиль 20:00 «Харьковские соколы» снова играют дома: финал игры 19:12 Украинские бизнесмены все чаще отдают предпочтение Польше 19:10