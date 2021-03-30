По словам очевидцев, полицейские на месте, скорой ещё нет.

Об этом сообщили в харьковском телеграм-канале «ВЕХА».

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