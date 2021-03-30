Политик сообщила о решении Верховной Рады Украины о дате проведения выборов мэра Харькова.

По информации народного депутата и лидера партии «Разом!» Юлии Светличной, выбирать нового городского голову харьковчане будут 31 октября. За такое решение проголосовали 249 народных депутатов. Теперь в Центральной избирательной комиссии должны определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов.Напомним, что Верховная Рада имела возможность еще вначале года рассмотреть вопрос проведения внеочередных выборов мэра Харькова, однако в городском совете не отправили вовремя нужное количество документов.Такие действия Светличная назвала манипуляцией и попыткой затянуть решение вопроса с выборами городского головы. Нардеп неоднократно заявляла, что жителям города нужен законно избранный мэр и выступала за оперативное рассмотрение даты выборов.