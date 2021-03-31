В Харькове, 31 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а, пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.03.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 43 (п. №2, стояк) до 17:00 31.03.21 г.; ул. Большая Кольцевая, 124 (п. №1, стояк), ул. Роганская, 146 (п. №1, стояк) до 20:00 31.03.21 г.



Немышлянский район:

пер. Снегиревский, 19 (п. №1, стояк) до 17:00 31.03.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №7) до 20:00 31.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 31.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 31.03.21 г.