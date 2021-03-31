В Харькове, 31 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а, пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.03.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 43 (п. №2, стояк) до 17:00 31.03.21 г.; ул. Большая Кольцевая, 124 (п. №1, стояк), ул. Роганская, 146 (п. №1, стояк) до 20:00 31.03.21 г.
Немышлянский район:
пер. Снегиревский, 19 (п. №1, стояк) до 17:00 31.03.21 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №7) до 20:00 31.03.21 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 31.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 31.03.21 г.
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а, пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.03.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 43 (п. №2, стояк) до 17:00 31.03.21 г.; ул. Большая Кольцевая, 124 (п. №1, стояк), ул. Роганская, 146 (п. №1, стояк) до 20:00 31.03.21 г.
Немышлянский район:
пер. Снегиревский, 19 (п. №1, стояк) до 17:00 31.03.21 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №7) до 20:00 31.03.21 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3) до 20:00 31.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 31.03.21 г.