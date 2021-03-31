Вчера 30 марта в 19:20, 48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции.



По предварительным данным, автомобиль стоял на перекрестке на красный. Когда загорелся зеленый свет, водитель начал движение и совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился у правого угла грузовика вне пешеходного перехода.