В Харькове вводят график регулирования отопления. Начиная с 31 марта, отопление в домах будут отключать на 4-8 часов в сутки.

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".



"В связи с повышением температуры воздуха, чтобы избежать «перегрева» зданий и связанных с этим жалоб потребителей, предлагается с 31 марта ввести график дискретного (группового) регулирования путем прекращения отопления от центральных тепловых пунктов на 4 – 8 часов в сутки в зависимости от температуры наружного воздуха", - сказано в сообщении.



Тепловики отметили, что они не могут снизить температуру теплоносителя из-за условий обеспечения нормативной температуры горячей воды.



А отопительный сезон в Харькове планируют завершить 15 апреля.