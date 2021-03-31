В Люботине останавливали общественный транспорт.С 30 марта он не курсирует в период с 10:00 до 16:00. Причина - на территории Люботинской территориальной громады введены ограничения красной карантинной зоны.

"Ограничено количество перевозок пассажиров автомобильным транспортом городских маршрутов путем запрещения перевозок с 10:00 до 16:00", - сказано в сообщении местной власти.



Как именно будет ходить транспорт, пояснил глава Люботинской громады Леонид Лазуренко.



"Утром и вечером людей из дальних районов надо к работе подвозить. Школьники сейчас на каникулах, а людям дали возможность до 10 утра добраться до работы, а после 16:00 - домой", - рассказал Лазуренко, пишет "Суспільне".



Также на территории громады запретили работу заведений общественного питания (только на доставку или на вынос), спортивных центров и фитнес-залов, непродовольственных рынков, торгово-развлекательных центров. Учреждениям культуры нельзя принимать посетителей, наложен запрет на проведение массовых мероприятий.



Детские сады работают. Посещать школы разрешат только ученикам младших классов.



Напоминаем, Люботин перешел в красную зону 29 марта.

