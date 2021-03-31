В Украине с 1 апреля вводится сезон тишины - запрещается проводить мероприятия, которые могут стать источником повышенного шума и беспокойства для диких животных и птиц. Продлится он до 15 июня.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.



В лесах запрещены: стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспорте.



Госэкоинспекция будет осуществлять усиленные меры контроля за соблюдением ограничений.