Автомобиль остановили вчера, 30 марта, на улице Валентиновской за нарушение ПДД. Водитель на месте прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager. Результат осмотра составил 2,42 промилле, что превышает допустимую норму в 12 раз.

Об этом сообщили в полиции.



Кроме этого, вчера поймали двух водителей под наркотиками, которые уже были лишены права управлять транспортными средствами за аналогичные правонарушения.



Оба водителя отказались проходить соответствующий осмотр на состояние опьянения. На одного из граждан патрульные составили протокол по ч.2, а на другой по ч.3 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения). Также каждый из них получил постановление по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.