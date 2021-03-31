Вечерний Харьков сравнил заработную плату руководства Роганской громады и топовых чиновников страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков, в феврале текущего года заработная плата главы Роганской объединенной территориальной громады Мария Черненко было начислено 54000 грн. зарплаты, что превышает зарплату Министра образования и науки Сергея Шкарлета и Министра энергетики Юрия Витренко, получивших 51702 грн и 48373 грн соответственно.Кроме того, зарплата Черненко составила лишь на 1000 грн меньше, чем получил Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, на 162 грн меньше, чем получил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также на 60 грн меньше, чем получила Министр по делам ветеранов данные о доходах которых опубликовали журналисты "Слово и дело".Также глава Роганской громады в феврале получила больше, чем руководители Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской, Черниговской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.Следует отметить, что в ходе избирательной компании команда Марии Черненко выступала с критикой экс-главы Роганской ОТГ именно в связи с высокими зарплатами и раздутым штатом, который дорого обходится громаде. Тем не менее в феврале зарплаты руководства громады обошлись местным жителям более чем в 890 000 гривен.