За минувшие сутки, 30 марта, спасатели Харьковской области 19 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.

Как сообщили спасатели, пожары произошли в Богодуховском, Валковском, Великобурлукском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Кегичевском, Краснокутском, Чугуевском, Харьковском районах области и Слободском и Холодногорском районах Харькова.



Во многих районах области люди уже начали активную борьбу с хозяйственным мусором и остатками растительности. Такая деятельность, которая чаще всего осуществляется выжиганием, привела к тому, что увеличилось количество пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Так, в течение недели пожарные Харьковской области ликвидировали 106 возгораний прошлогоднего сухостоя на общей площади почти 40 га.



Спасатели напоминают: категорически запрещается сжигать мусор, разводить костер вблизи лесных насаждений, сухой растительности и оставлять окурки или спички на травянистой подстилке.



"Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрость землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками", - написано в сообщении.