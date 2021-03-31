В течение 30 марта в Харьковской области вакцинировали 550 человек. Все получили по одной дозе препарата.

Об этом сообщает Министерства здравоохранения Украины.Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 6719 людей, в том числе 550 человек за последние сутки.По состоянию на 31 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве — 17289 человек.В целом по Украине вакцинированы уже 231 566 человек, из них 18 668 — в течение 30 марта.