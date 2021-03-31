Полицейские уличили 32-летнего безработного мужчину, злоупотребляющего наркотиками, в серии преступлений.

Как сообщили в полиции, мужчину подозревают в совершении кражи в особо крупных размерах, ограбления и разбойном нападении.



Установлено, что 15 февраля из офиса на проспекте Тракторостроителей злоумышленник похитил имущество сумму почти 650 000 гривен.



В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению еще двух преступлений.



Так, 21 декабря 2020 года мужчина забежал в аптеку по улице Гвардейцев Широнинцев и, приставив нож к шее кассира, похитил 1300 гривен. Ранее, 28 декабря, злоумышленник ворвался в киоск по улице Героев Труда и, схватив деньги из кассы, скрылся в неизвестном направлении.



Фигуранту сообщено о подозрении в совершении трех преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





