Чтобы соблюдение Великого поста принесло пользу, надо не просто исключить из меню все продукты животного происхождения. Есть определенные правила. Цель соблюдения поста для христиан – очистить душу и тело. Однако сейчас речь пойдет исключительно о питании.

Белок является строительным материалом

Углеводы очень важны



Дополнительные препараты не помешают



Почему мы не худеем во время поста

Мышечная ткань «прожорлива»

Как правильно выходить из поста

Пост – это не о похудении. Это возможность очистить организм от "мусора", который мы собрали за год. И это работает, потому что в рационе появляется много клетчатки, исчезают жирные и тяжелые продукты, пишет Liga.net со ссылкой на диетолога Ирину Гудым.Именно с помощью клетчатки и происходит детокс. Ведь в этом процессе большое значение имеет большое количество воды, которую мы выпиваем, и растительные волокна, которые становятся практически основной пищей.Важнейшей составляющей постного меню является растительный белок. Это строительный материал, кирпичики, которые тело использует для ремонта поврежденных клеток.К сожалению, во время соблюдения поста мы получаем в разы меньше белка. Поэтому если мы убираем такое большое количество животного протеина, его нужно хотя бы частично заменить растительным.Содержание белка в 100 г готовых продуктов:– мясо – 25 г;– рыба – 17 г;– творог – 17 г;– яйца – 12 г;– чечевица и другие бобовые – 7–9 г;– 20 г орехов (дневная норма) – 5 г.Именно поэтому в постном рационе обязательно должны быть бобовые, сыр тофу, который производится из сои, а также много овощей (особенно брокколи) и грибов, зелени, орехов.Если говорить о кашах, которые также являются важной частью постной диеты, то лучше выбирать крупы с низким гликемическим индексом. Так мы не перегрузим поджелудочную железу, для которой пост можно сравнить с отпуском.Лучше заменить белый рис коричневым или бурым, добавить в рацион гречку, булгур, цельнозерновую овсянку, ячневую крупу и киноа. Гречка и киноа – рекордсмены по содержанию белков, ведь в 100 г готовых круп содержится до 4 г протеина.Полезные жиры мы можем получить из нерафинированного масла для салатов, орехов и авокадо.Желательно не забывать добавлять в рацион омега-3. Они содержатся в таких растительных продуктах как семена льна и льняное масло, но их трудно оттуда достать.Поэтому во время поста, когда из рациона исчезают животные продукты с высоким содержанием этих кислот, лучше продолжать поддерживать себя дополнительными препаратами.Во-первых, когда мы получаем нужное количество белка – от 0,8 до 1 г на каждый килограмм веса тела (рекомендации ВОЗ), – организм тратит много энергии для того, чтобы переварить этот белок.Когда мы переходим на режим постного питания, количество белка, который мы получаем с пищей, значительно уменьшается. Соответственно, уменьшается и количество энергии, которую мы тратим на процесс пищеварения.Значительное снижение количества белка в рационе может повлечь потерю мышечной массы, ведь тело не производит протеин, а получает его из пищи. И хорошо, если это будут мышцы рук и ног. Гораздо хуже, когда изменения касаются внутренних органов – сердечной мышцы и ворсинок в кишечнике, которые также имеют белковый характер.Их главная задача – впитывать витамины и минералы, которые мы получаем вместе с пищей.Когда порция белка снижается (менее 30 граммов в день), ворсинки отмирают, а новые не образуются, поскольку не хватает строительного материала. Мы можем дополнительно пить дорогие витаминные комплексы, но толку от этого почти не получим, потому что они просто пройдут насквозь, выйдут из тела естественным путем вместе с мочой.Другая причина, по которой мы не худеем, следует непосредственно из первой. Мышечная ткань является крупнейшим потребителем калорий. Она «прожорлива» по части энергии (чего только стоят большие группы мышц, как, например, квадрицепсы), и мы тратим на нее большую дозу калорий. Поэтому когда ее становится меньше, мы также начинаем тратить меньше калорий.То есть организм начинает тратить меньше калорий из-за потери мышечной ткани и уменьшению количества белка в пище, но мы все равно оставляем привычный дневной калораж. У нас появляется избыток, который и откладывается в виде дополнительного веса.Если в первый год вы действительно похудеете во время поста, то уже во время второго и третьего этот эффект будет почти незаметным. Организм привыкает к шоку, а мы начинаем искать новые вкусные постные блюда и пытаемся внести разнообразие в простое меню. Начинаем готовить постные пироги и блины, в состав которых входят мука и сахар. Все это не способствует потере лишнего веса.Время соблюдения Великого поста – настоящий отпуск для поджелудочной железы. Из-за отсутствия жирной пищи она прекращает выделять большое количество ферментов. Об этом следует помнить и не шокировать ее сразу большим количеством мяса, животных жиров и алкоголя.Главное – начинать медленно. Не обязательно на Пасху съедать сразу все паски, колбасы и шашлыки, запивая кагором.Начните утро с вареного яйца и небольшого кусочка пасочки (если из сыра, то желательно 5%-ной жирности). На обед можно попробовать постное мясо или нежирную рыбу.После окончания поста и до того, как вы перейдете к домашней колбасе и шашлыкам, должна пройти хотя бы неделя. Начинайте медленно, прислушайтесь к себе и, если все в порядке, то понемногу добавляйте в рацион что-то новое.