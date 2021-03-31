Тело учителя было обнаружено вчера, 30 марта, на территории школы в Мерефе Харьковской области. Мужчина повесился, ему было 44 года.

Об этом сообщается со ссылкой на замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксану Калмыкову.По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Тело было обнаружено на дереве во дворе школы. Мужчина вел физкультуру.Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.