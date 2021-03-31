С 1 апреля в Украине обновят программу медгарантий для граждан. Среди прочего, украинцам не придется оплачивать некоторые стоматологические услуги, так как средства за них будут брать у государства. Деньги будут перечислены на счета медицинских учреждений.

Изменения утверждены в постановлении КМУ под номером 133 от 15 февраля 2021 года.Согласно обновленной программе, взрослые пациенты смогут получить срочную стоматологическую помощь при необходимости снять острую боль. Кроме того, бесплатно будет оказана помощь в тех случаях, если есть угроза для жизни человека.Также, за счет государства покрываться будет плановая стоматология для детей до совершеннолетия, не учитывая протезирование и услуги ортодонта.Кроме того, бесплатно в клиниках можно пройти первичный осмотр с оценкой состояния.Отметим также, что с завтрашнего дня на 2 000 гривен увеличатся тарифы на роды. За кесарево сечение и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) будет перечислять украинским больницам 10 382 гривен.Отметим, несмотря на все новшества, украинские пациенты массово жалуются на поборы в медучреждениях.