В Харьковской области начато весеннее пополнение водных биоресурсов.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.Так, 30 марта водоем-охладитель Змиевской ТЭС в Чугуевском районе пополнился мальками водных биоресурсов. В водоем выпустили 200 тысяч экземпляров (20 000 кг) рыб, из них:• толстолобика - 152 000 экземпляров,• карпа - 42 000 экземпляров,• белого амура - 18 000 экземпляров.Вселение осуществлялось в соответствии с требованиями режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта с соблюдением установленных правил. Контроль за проведением работ осуществляли патрульные и ихтиологи рыбоохранного патруля Харьковской области.- Сейчас работы по вселению водных биоресурсов только начаты, они будут проходить в соответствии с утвержденными графиками, - рассказала главный специалист сектора ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля Марина Потапова.