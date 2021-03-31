Чтобы не позволить хакерам или мошенникам взломать финансовый сервис, электронную почту или аккаунт в соцсетях, важно, дабы пароль был надежным и использовался только для одной из учетных записей, советуют в киберполиции.

Надежный пароль, говорится в сообщении киберполиции, должен содержать:– по меньшей мере, восемь символов;– буквы верхнего и нижнего регистра;– цифры и символы.В киберполиции подчеркивают, что для взлома пароля «123456» хакеру требуется одна секунда, пароля «283649Аа+» нужно два месяца, а пароля «283649Аа+#» понадобится девять лет.Кроме того, важно, чтобы пароль использовался только для одной из учетных записей и был немедленно изменен в случае подозрения, что он скомпрометирован.Также в целях безопасности аккаунта следует придерживаться таких правил:– отдавать предпочтение сервисам с двухфакторной аутентификацией;– никогда не переходить по сомнительным гиперссылками из письма, поступившего по электронной почте;– не стоит пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов.Стоит помнить, что электронный почтовый ящик – универсальный ключ к интернет-аккаунтам. В случае его взлома человек может потерять контроль над всеми своими аккаунтами. Именно поэтому особое внимание необходимо уделять защите почтового ящика.Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться к киберполицию по номеруили с помощью формы обратной связи на сайте: ticket.cyberpolice.gov.ua Также в разделе "Контакты" на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.По тому же номеру телефонаможно узнать о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции. С этой же целью можно отправить электронное письмо по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua.